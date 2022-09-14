Advertisement

فنون ومشاهير

طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها النفسية

Lebanon 24
14-09-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-990451-637987600403079004.jpeg
Doc-P-990451-637987600403079004.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان في كلية طب قصر العيني، الطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات تلفزيونية، أن شيرين كانت تحتاج إلى الدعم في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تعامل معها من ناحيتين، كصديق وكطبيب.
Advertisement

وأوضح الدكتور نبيل عبد المقصود أن المشكلات المتلاحقة أثّرت في شيرين عبد الوهاب وأبعدتها عن الجمهور لأربع سنوات، مؤكداً أنها تريد حالياً العودة الى جمهورها بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق.

وأضاف: "شيرين مرهفة الإحساس، وهي تركيبة عجيبة طيبة وحساسة وعفوية بلا حدود، ويمكن تفسير عفويتها بشكل خاطئ"، موضحاً أن للشهرة ضريبة وتؤثّر في الحياة الشخصية للنجوم.

وكان طبيب شيرين عبد الوهاب قد أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية بعدما ظهر معها بحفلها في "مهرجان قرطاج" بتونس حيث قبّلت يده أمام الجمهور، ما جعل عدداً كبيراً منهم يظن أنها كانت تتعالج من الإدمان بعد طلاقها من حسام حبيب.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:40 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:41 | 2022-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2022-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-09-14
11:00 | 2022-09-14
10:15 | 2022-09-14
08:00 | 2022-09-14
06:53 | 2022-09-14
05:00 | 2022-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website