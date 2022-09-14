طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها النفسية

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كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان في كلية طب قصر العيني، الطبيب الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب خلال تصريحات تلفزيونية، أن شيرين كانت تحتاج إلى الدعم في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تعامل معها من ناحيتين، كصديق وكطبيب.وأوضح الدكتور نبيل عبد المقصود أن المشكلات المتلاحقة أثّرت في شيرين عبد الوهاب وأبعدتها عن الجمهور لأربع سنوات، مؤكداً أنها تريد حالياً العودة الى جمهورها بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق.وأضاف: "شيرين مرهفة الإحساس، وهي تركيبة عجيبة طيبة وحساسة وعفوية بلا حدود، ويمكن تفسير عفويتها بشكل خاطئ"، موضحاً أن للشهرة ضريبة وتؤثّر في الحياة الشخصية للنجوم.وكان طبيب شيرين عبد الوهاب قد أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية بعدما ظهر معها بحفلها في "مهرجان قرطاج" بتونس حيث قبّلت يده أمام الجمهور، ما جعل عدداً كبيراً منهم يظن أنها كانت تتعالج من الإدمان بعد طلاقها من حسام حبيب.