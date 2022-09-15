مُجدداً طليقة معتصم النهار تلفت الأنظار بجمالها.. شاهدوا كيف بدت (صور)

نشرت لين برنجكجي طليقة الممثل السوري معتصم النهار صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وخطفت لين مجدداً الأنظار، حيث ظهرت بـ"جاكيت" وتنورة قصيرة باللون البرتقالي الناري.

وانهالت التعليقات المثنية على جمال لين.

وكانت لين خطفت الأنظار مؤخرا حيث نشرت صورا ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا ضيقا طويلا من دون أكمام وشفافا في المنطقة السفلية وباللون البيج، ونسقت معه القفازات.