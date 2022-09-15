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فنون ومشاهير

"بتعملي ايه".. معجبة تحرج هاني شاكر أمام زوجته (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2022 | 11:00
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تعرض الفنان الكبير هاني شاكر لموقف محرج أمام زوجته، لدى وصوله إلى مطار دمشق لإحياء حفله المقرر إقامته بدار الأوبرا هناك.

 
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وفي التفاصيل، حاولت معجبة سورية التعبير عن حبها الكبير لنقيب الموسيقيين السابق، فعانقته وقبلته أمام زوجته عدة مرات.

 

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، ظهر خلاله الفنان هاني شاكر وزوجته، والمعجبة التي انهالت عليه بالعناق والقبلات.

 

وتحدثت بوسي خلال تصويرها في الفيديو، ممازحة المعجبة، حيث قالت: "البوس ممنوع يا ميادة.. عيب يا ميادة اللي بتعمليه ده.. مراته واقفة وأنتي عمالة تبوسيه كده؟.. مش للدرجة دي يا ميادة.. ما تسوقيش فيها.. أنا هجيب المأذون كده".

 

وسبق أن شارك الفنان هاني شاكر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لحظة وصوله إلى سوريا، حيث استقبله الشعب السوري بالغناء الشعبي.

 

وقال عن زيارته إلى سوريا: "اللي أنا شايفه من ساعة ما نزلت أرض سوريا الحبيبة، سعادة كبيرة وشرف كبير لي ووسام على صدري، أنا بعتبر إن النهاردة في بداية فنية جديدة لي؛ من كتر حب شعب سوريا الحبيب.

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