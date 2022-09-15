تيم حسن ونساء الهيبة في تجربة خاصة

Advertisement

يقدمه صناع الهيبة تجربة جديدة من نوعها خلال ساعات عبر شاشة شاهد الإلكترونية من خلال فيلم وثائقي يروي فيه أبطال العمل قصة نجاح ملحمة الهيبة.نجاح المسلسليُعرض مساء اليوم عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية فيلم وثائقي خاص عن نجاح مسلسل الهيبة بمواسمه الخمسة تحت عنوان " قصة نجاح " بعد تحضيرات دامت لما يقرب من عام لتصوير هذا المشروع الخاص.وقد تصدر هاشتاغ خاص بالمشروع عبر صفحات التواصل الإجتماعي من قبل رواد السوشيال ميديا يحمل عنوان العمل فور عرض البرومو الخاص به.ومن المقرر أن يظهر بالفيلم كل من شارك بالعمل بداية من بطل العمل تيم حسن والقديرة منى واصف ومنتج العمل صادق الصباح وعبده شاهين ونساء الهيبة نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور وديمة قندلفت ونيكول سابا وإيميه صياح ومخرج العمل سامر البرقاوي ليروي كل من شارك بنجاح العمل كواليس وأسراراً لم تُحكى من قبل للجمهور.فيلم سينماعلى صعيد آخر، يستعد جمهور الهيبة لإستقبال الفيلم بدور العرض السينمائي في 29 سبتمبر والذي يتناول احداث مختلفة تماماً عن سلسلة الهيبة الدرامية ويشارك ببطولته زينة مكي من إخراج سامر البرقاوي.