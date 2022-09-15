"Babylon".. براد بيت بشاربٍ رفيع ومارغو روبي بشعر قصير

Advertisement

براد بيت يسقط من الشرفة، ومارغو روبي في حربٍ مع ثعبان، وغيرهما من المشاهد الفوضوية، التي تحكي قصص هوليوود، خلال عشرينيات القرن الماضي، هو ما تضمنه الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم "Babylon".الفيلم المنتظر، الذي سيبدأ عرضه في 25 كانون الاول المقبل، وستدور أحداثه في عصر هوليوود الذهبي، وسيلعب النجم الأميركي، براد بيت، فيه دور جاك كونراد، نجم سينمائي صامت خلال ذلك الوقت، بينما ستجسد مارغو روبي شخصية ممثلة طموحة تدعى نيلي لاروي، التي تكون أحد رموز عشرينيات القرن الماضي، حيث تتغير صناعة السينما من حولهما، ما يضطرهما إلى التعامل معها.أما بالنسبة للشكل الذي أطل به كل من براد بيت ومارغو روبي، فقد ظهر الأول بشاربٍ رفيع ودون لحية، بينما اعتمدت الثانية تسريحة الشعر القصير باللون الذهبي.وعن قصة الفيلم وأحداثه، صرّح كاتب الفيلم بأن تلك الفترة التي تدور الأحداث فيها، تعد لحظة محورية في تاريخ هوليوود، حيث كانت لوس أنجلوس تتحول إلى عاصمة، وكذلك كانت صناعة السينما تعيش تحولاً كبيراً، إذ بدأت الأفلام الناطقة بالظهور، ما جعل هذه الصناعة مليئة بالأشخاص، الذين يحلمون بالشهرة والثروة والوصول إلى السلطة.