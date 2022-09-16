شاهدوا الصورة الأخيرة من شجار شاكيرا وبيكيه

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إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية صوراً تظهر الشجار الاخير الذي حصل بين النجمة العالمية شاكيرا وحبيبها السابق لاعب كرة القدم الشهير جيرارد بيكيه، قبل اعلان انفصالهما.وكان واضحاً من خلال الصور التي تم تسريبها للثنائي، أن نقاشاً حاداً حصل بينهما وذلك اثناء تواجدهما برفقة ابنيهما في رحلة بحرية على متن يخت.ويقال ان الموضوع بدأ حين اكتشفت شاكيرا خيانة بيكيه لها خصوصاً بعد ظهوره مع صديقته كلارا شيا وهو يقوم بتقبيلها في العلن مما فجّر غضبها.