ظهرت بفستان ضيق قصير.. معجبون يفاجئون ماغي بو غصن بعيدها وفخامة منزلها حديث الجمهور (فيديو)

يُصادف 18 أيلول عيد ميلاد الممثلة ماغي بو غصن، وقد حضّر عدد من معجبيها في السعودية مفاجأة للمناسبة.

فقد نشرت ماغي فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه تركين سيارتها امام المنزل وبعد دخولها تتفاجأ في حديقة المنزل بالورود والبالونات وقالب حلوى عليه صورتها إضافة إلى هدايا من معجبيها في السعودية، وكان زوجها المنتج جمال سنان وابنها في انتظارها .

وعلّقت ماغي على الفيديو بالقول: "ما في كلمة بتعبّر عن اللي حسّيتو اليوم..مفاجأة ما كنت متوقعتها أبداً.. ومش أي مفاجأة .من قلبي بشكركن كلكن على محبتكن. وعلى المعايدة قبل بكم يوم من عيد ميلادي.. على كل شي عاملينه والأغنية الخاصة الرائعة اللي مسجلينها والفيديو اللي غمرتوني فيه بحبكن وبكل شي قلتوه!

شكراً لكل صبايا السعودية لكل الأوفياء والمحبين بصدق.

بكيتوني.. نجود، لين، وعد، سارة، فتون، نوف، ريتاج، غلا، جوري، سهام، الجوهرة وكل حدا شارك بهاليوم..

بحبكن من قلبي.. شكراً ع كل شي ."

ولفتت ماغي الأنظار بإطلالتها الأنيقة حيث كانت ترتدي فستاناً قصيراً ضيقاً بكتف واحد.

كما لفت المتابعون فخامة منزل ماغي والحديقة والمسبح الذي يضمه.