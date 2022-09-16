Advertisement

فنون ومشاهير

ظهرت بفستان ضيق قصير.. معجبون يفاجئون ماغي بو غصن بعيدها وفخامة منزلها حديث الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2022 | 00:51
A-
A+
Doc-P-991073-637989117185220539.png
Doc-P-991073-637989117185220539.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يُصادف 18 أيلول عيد ميلاد الممثلة ماغي بو غصن، وقد حضّر عدد من معجبيها في السعودية مفاجأة للمناسبة.

 

فقد نشرت ماغي فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيه تركين سيارتها امام المنزل وبعد دخولها تتفاجأ في حديقة المنزل بالورود والبالونات وقالب حلوى عليه صورتها إضافة إلى هدايا من معجبيها في السعودية، وكان زوجها المنتج جمال سنان وابنها في انتظارها .

 

Advertisement

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn)


 

وعلّقت ماغي على الفيديو بالقول: "ما في كلمة بتعبّر عن اللي حسّيتو اليوم..مفاجأة ما كنت متوقعتها أبداً.. ومش أي مفاجأة .من قلبي بشكركن كلكن على محبتكن. وعلى المعايدة قبل بكم يوم من عيد ميلادي.. على كل شي عاملينه والأغنية الخاصة الرائعة اللي مسجلينها والفيديو اللي غمرتوني فيه بحبكن وبكل شي قلتوه!

شكراً لكل صبايا السعودية لكل الأوفياء والمحبين بصدق.

بكيتوني.. نجود، لين، وعد، سارة، فتون، نوف، ريتاج، غلا، جوري، سهام، الجوهرة وكل حدا شارك بهاليوم..

بحبكن من قلبي.. شكراً ع كل شي ."

 

ولفتت ماغي الأنظار بإطلالتها الأنيقة حيث كانت ترتدي فستاناً قصيراً ضيقاً بكتف واحد.

 

كما لفت المتابعون فخامة منزل ماغي والحديقة والمسبح الذي يضمه.  

المصدر: "رصد" لبنان 24

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:15 | 2022-09-16
02:00 | 2022-09-16
23:00 | 2022-09-15
16:00 | 2022-09-15
14:00 | 2022-09-15
11:00 | 2022-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website