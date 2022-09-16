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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية شهيرة بطلة كليب عاصي الحلاني.. من هي؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 05:00
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كشف الفنان عاصي الحلاني أن الممثلة غنوة محمود ستكون بطلة كليب أغنيته الجديدة "أربعين خمسين"، حيث يؤدي شخصية عامل في محل للعصير.

ويؤدي الحلاني في الأغنية ديو مع الفنان والملحن عادل العراقي في كليب من إخراج أحمد المنجد.
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وأكدت محمود حماستها لخوض تجربتها الأولى في عالم الكليبات، والتي وافقت عليها بسبب وجود عاصي الحلاني.
المصدر: لها
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