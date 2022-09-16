ممثلة لبنانية شهيرة بطلة كليب عاصي الحلاني.. من هي؟

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كشف الفنان عاصي الحلاني أن الممثلة غنوة محمود ستكون بطلة كليب أغنيته الجديدة "أربعين خمسين"، حيث يؤدي شخصية عامل في محل للعصير.ويؤدي الحلاني في الأغنية ديو مع الفنان والملحن عادل العراقي في كليب من إخراج أحمد المنجد.وأكدت محمود حماستها لخوض تجربتها الأولى في عالم الكليبات، والتي وافقت عليها بسبب وجود عاصي الحلاني.