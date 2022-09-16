رامي جمال ينفصل عن زوجته.. والأخيرة تعلن الخبر

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أعلنت المطربة المصرية المعتزلة ناريمان طلاقها من زوجها الفنان رامي جمال، بعد 8 سنوات على دخولهما القفص الذهبي، وذلك في منشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها في تطبيق "إنستغرام" قالت فيه: "تم الطلاق بيني وبين رامي، أتمنى له كل الخير". وأضافت: "أتمنى أن يكون سعيداً في حياته الجديدة وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة".وكانت ناريمان قد أعلنت اعتزالها الفن في عام 2014 حين زواجها من جمال، من أجل التفرّغ للحياة الأسرية. كما دعمت زوجها حين أعلن إصابته بمرض البهاق من خلال اهدائه إحدى أغنياته "زي الشمس" بصوتها.