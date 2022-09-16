تغييرات ستطرأ على "للموت" في جزئه الثالث

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على الرغم من الحماسة الذي أشعله "البرومو" الأول والإعلان عن جزء ثالث من مسلسل "للموت" ، يبدو أن شركة ايغلز فيلم تعيد حساباتها فيما يتعلق بالمحتوى أو المضمون الذي يجب أن يظهر به المسلسل.وعلمت نواعم أن اجتماعات كثيرة عُقدت بهذا الشأن؛ ومنها اختصار القصة الخاصة بالجزء المفترض تصويره، وتقليص الأحداث وكسب المزيد من التشويق في إطاربعيد عن الاطالة وهذا يعني أنه لو قدم جزء ثالث فلن يكون مؤلف من 30 حلقة.وكان المخرج أو عراب المسلسل فيليب أسمر قضى إجازته السنوية خارج لبنان وعاد بأفكار جديدة ستتبلور خلال الشهرين المقبلين، في وقت تعمل الكاتبة ندين جابر على كتابة ما طلب منها ليكون"الورق" جاهزاً اعتباراً من نهاية اكتوبر المقبل أو قبله بقليل للدخول في عمليات التصوير.وبحسب المعلومات فأن الممثل خالد القيش هو ضيف الجزء الثالث بعدما غاب عن الجزء الثاني بعدما فضل زميله محمد الاحمد عدم المشاركة في هذا الجزء دون ذكر سبب يتعلق بغيابه حتى الآن.