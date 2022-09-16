تامر حسني يكشف ملامح مشروعه الجديد لتبنّي المواهب بطريقة كوميدية

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كشف الفنان تامر حسني عن ملامح المشروع الذي كان قد أعلن عنه لاختيار المواهب من الأطفال بين سن 8 و13 سنة، حيث نشر عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، تفاصيل موقف طريف جمعه بمخرجة فيلمه المقبل.وكان تامر حسني قد أعلن عن استعداده لإحياء حفل غنائى ضخم في الإسكندرية نهاية الشهر الحالي احتفالاً بطلاب الثانوية العامة الذين نجحوا هذا العام، وكتب عبر صفحته الشخصية في "إنستغرام": "حبايب قلبي طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية مستنيكم يوم ٢٤ سبتمبر هنحتفل بنجاحكم ونعمل أحلى حفلة فى إسكندرية".