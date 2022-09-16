وفاة ممثلة عالمية.. نجمة "الرسالة"

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توفيت النجمة العالمية إيرين باباس الشهيرة عربياً بدوريها في فيلمَي "الرسالة" و"عمر المختار"، عن عمر ناهز 93 عاماً.ونعت وزارة الثقافة اليونانية الممثلة الراحلة في بيان جاء فيه: "كانت إيرين باباس تجسيداً للجمال اليوناني على شاشات السينما وعلى المسرح، وهي نجمة عالمية أشعّت باليونانية".ومن أبرز أعمالها، فيلم "الرسالة" حيث قدّمت شخصية "هند بنت عتبة"، وأيضاً فيلم "عمر المختار - أسد الصحراء" الذي جسّدت فيه شخصية "مبروكة".