بسبب "العتمة" ابن ممثل لبناني شهير يتعرّض لحادث مروع.. وضعه دقيق ووالده يطلق صرخة (صورة)

أعلن الممثل جان بو جدعون ان ابنه "إيليا" تعرّض لحادث سير كبير منذ ايام نتيجة العتمة على الطرقات واقفال شاحنة للطريق من دون اي حسيب او رقيب.

ونشر بو جدعون على حسابه الخاص على "تويتر" صورة ليد ابنه في المستشفى وكتب: "ما تسألو ليش غايب عنكن، الله يبعد الضرر عنكن ويحمي ولادكن، إبني الكبير إيليا عمل حادث من ورا العتمة وكميون بنص الطريق مسكرها وما حاطط ولا ضو ولا إشارة، ويحوي إبني بالعناية صرلو 3 إيام غايب عن الوعي ومكسّر. ووضعو دقيق، شفيعو مارالياس ومار شربل، بشفاعتهن وصلواتكن أكيد رح يوعى".

ما تسألو ليش غايب عنكن ،الله يبعد الضرر عنكن ويحمي ولادكن ،إبني الكبير إيليا عمل حادث من ورا العتمة وكميون بنص الطريق مسكرها وما حاطط ولا ضو ولا إشارة ،ويحوي إبني بالعناية صرلو تلات إيام غايب عن الوعي ومكسّر .ووضعو دقيق ،شفيعو مارالياس ومار شربل ،بشفاعتهن وصلواتكن أكيد رح يوعى 🙏 pic.twitter.com/JcGykBWjdh — Jean bou gedeon (@jeanbougedeon2) September 16, 2022