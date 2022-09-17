الجمهور قلق.. هل أصيب عادل إمام بمرض "الزهايمر"؟

بعد انتشار أخبار عن إصابته بمرض الزهايمر، طمأن المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام جمهوره عليه.

وعبّر عصام إمام عن غضبه وحزنه من كثرة الشائعات التي تنتشر كل فترة على شقيقه "الزعيم" عادل إمام وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية": "أنا مش عارف الناس دي مستعجلة على إيه، إيه سبب أن يتقال كده، دا عادل إمام لو فيه حاجة ولو في مستشفى العالم كله هيعرف".

وكان المنتج عصام إمام سبق وتحدث عن عودة الفنان عادل إمام في فيلم "الواد وأبوه" الذي سيجمعه بابنه محمد وسيكون من إخراج ابنه رامي.

يذكر ان آخر ظهور لعادل إمام كان في عيد ميلاده منذ بضعة اشهر حيث قام عادل محمد، أحد المقربين من إمام، بنشر أحدث صورة له.

(البوابة)