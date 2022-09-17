"صيد ثمين".. ليوناردو دي كابريو يؤكد علاقته بجيجي حديد

بعد ظهوره مع عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد في حفل أقيم في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي، لا يزال النجم العالمي ليوناردو دي كابريو حديث الصحافة العالمية.

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واذ أكدت مصادر مقربة، منه ان لا شيء رسمي بينهما، ولكن هناك بعض التقارب.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصدر مطلع، أن النجم العالمي أكد لأصدقائه بأنه لا يريد أن تصبح علاقته الرومانسية مع جيجي "مجرد استعراض".

وقال المصدر للصحيفة، أن ليوناردو يفكر بهدوء واتخذ قراراً بالتروي في هذه العلاقة، كي تأخذ الأمور بينهما وقتها الكافي، مؤكداً أنه بات مستعدا للاستقرار.

وأضاف أنه لطالما أراد مقابلة شخص لديه وجهات نظر مماثلة له في الحياة، مؤكداً أنه يشعر أن جيجي ناضجة بالنسبة لسنها.

كما أوضح المصدر أن ليوناردو يشعر أن الشابة "صيد ثمين"، ويريد أن يرى إلى أين يمكن أن تؤدي علاقته معها.