تسريب أغنيات ألبومها الجديد.. شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة!

تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب لأزمة أخرى تهدد صدور ألبومها الجديد، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، تسريب نسخة أولى من تسجيل أغنيتين كان من المقرر إدراجهما في الألبوم، ولم يعرف بعد مصدر التسريب، وهل ستصر شيرين على بقاء الأغنيات المسربة أم تحذفها.

Advertisement

وفوجئت شيرين عبد الوهاب بتسريب أغنية بعنوان "ماضينا"، وبعدها تم تسريب أغنية "واتأخر عتابنا"، وبدا واضحاً أن التسريب تم من الحلقة الضيقة التي كانت محيطة بها وقت التدريب على الأغنيتين، حيث يظهر صوتها بجودة ضعيفة بعكس تسجيلات الاستديو.

وسبق أن واجهت شيرين عبد الوهاب أزمة كادت تهدد صدور الألبوم بالكامل، بعدما أعلن زوجها السابق حسام حبيب أنه يملك حقوق ملكية الكلمات والألحان، وأنها مسجلة باسمه، وردت شيرين مؤكدة أن المبالغ المدفوعة للمؤلفين والملحنين تم خصمها من حسابها الرسمي في البنك، وأن حسام قام بالتفاوض باسم الشركة التي كانت تجمعهما وقت الزواج.

المصدر: العين