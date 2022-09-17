Advertisement

فنون ومشاهير

تسريب أغنيات ألبومها الجديد.. شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة!

Lebanon 24
17-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-991481-637990104412200182.jpg
Doc-P-991481-637990104412200182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب لأزمة أخرى تهدد صدور ألبومها الجديد، بعدما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة، تسريب نسخة أولى من تسجيل أغنيتين كان من المقرر إدراجهما في الألبوم، ولم يعرف بعد مصدر التسريب، وهل ستصر شيرين على بقاء الأغنيات المسربة أم تحذفها.
Advertisement
وفوجئت شيرين عبد الوهاب بتسريب أغنية بعنوان "ماضينا"، وبعدها تم تسريب أغنية "واتأخر عتابنا"، وبدا واضحاً أن التسريب تم من الحلقة الضيقة التي كانت محيطة بها وقت التدريب على الأغنيتين، حيث يظهر صوتها بجودة ضعيفة بعكس تسجيلات الاستديو.
وسبق أن واجهت شيرين عبد الوهاب أزمة كادت تهدد صدور الألبوم بالكامل، بعدما أعلن زوجها السابق حسام حبيب أنه يملك حقوق ملكية الكلمات والألحان، وأنها مسجلة باسمه، وردت شيرين مؤكدة أن المبالغ المدفوعة للمؤلفين والملحنين تم خصمها من حسابها الرسمي في البنك، وأن حسام قام بالتفاوض باسم الشركة التي كانت تجمعهما وقت الزواج.
 
المصدر: العين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:20 | 2022-09-17
08:45 | 2022-09-17
08:00 | 2022-09-17
05:00 | 2022-09-17
04:31 | 2022-09-17
03:08 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website