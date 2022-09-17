عمرو دياب بعلاقة حب مع مصورته الخاصة؟.. شاهدوا جمالها (صور)

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للنجم عمرو دياب في أحدث ظهور له أثناء الاحتفال بيوم ميلاد المصورة دينا ضياء بهجت.وتسببت الصور الجديدة في انتشار أخبار حول ما إذا كانت هناك علاقة عاطفية تربط الهضبة بالمصورة خاصة بعد ظهورهما في أكثر من مناسبة برفقة بعضهما عقب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، إلا أن مصادر مقربة من "الهضبة" نفت وجود أي علاقة غير الصداقة بينهما وبأن تواجده في حفل ميلادها كمجاملة وكصديق.