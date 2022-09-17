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فنون ومشاهير
هذه سيارة جورج كلوني المفضلة
Lebanon 24
17-09-2022
|
14:00
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بعض المشاهير مهووسون باقتناء السيارات، وأحدث الموديلات التي تطرح للبيع، وأغلى الموديلات، بينما ينتمي البعض لسيارات قديمة الطراز لأسباب أو لأخرى، فقد يكونون غير مهتمين بالسيارات أصلاً، وقد يكونون مرتبطين نفسياً أو عاطفياً بأحد الموديلات العتيقة.
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ويعتبر النجم العالمي جورج كلوني من أثرى النجوم في العالم، ويحتوي الكراج الخاص به على أحدث موديلات السيارات الفخمة، لكن النجم يفضل سيارة واحدة من بينها، ويعود موديلها إلى أواخر الخمسينيات.
سيارة جورج كلوني المفضلة
يبدو أن ارتباط جورج كلوني بسيارته، ليس ارتباطاً عملياً، بقدر ما هو ارتباط عاطفي، فالسيارة المفضلة لديه من طراز "شيفروليه كورفيت 8 إف آي سي 1"، التي سبق تصميمها مولده، فهي من إنتاج عام 1958.
وسبب تفضيل جورج كلوني سيارته الشيفروليه المميزة راجع لكونها سيارة والده، وأول سيارة تعلم عليها قيادة السيارات، عندما كان في عمر المراهقة، وعلى الرغم من كونها قديمة، فقد تجاوز عمرها عشرات السنوات، لكنه لا يزال يقودها حتى الآن.
ويؤكد جورج كلوني أنه يحب التحدي في قيادة السيارات: "لا ينبغي أن تكون بهذه السهولة، أحب السيطرة عليها، أن تكون صعبة هذه هي المتعة"، ولاتزال سيارة جورج كلوني المفضلة تتمتع بأداء ممتاز، ويقيمها كلوني كتحفة أثرية يستحيل التفريط فيها مقابل ملايين الدولارات، وبالفعل رفض عدة محاولات لشرائها منه، فهل تتحول سيارة جورج كلوني المفضلة في يوم من الأيام، مستقبلاً، إلى تحفة بالفعل؟
بورشه
السيارة الأخرى، التي يمتلكها جورج كلوني هي سيارة من فئة بورشه 911 GT3 RS، أهدتها له زوجته أمل علم الدين، وقوة السيارة 500 حصان، وتستطيع الانتقال لسرعة كبيرة في ثوانٍ معدودة، وتتخطى سرعتها 320كم في الساعة الواحدة.
المصدر: زهرة
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