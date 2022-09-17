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فنون ومشاهير

بعد حادث السير المروّع... جراحة ثانية لنجل الممثل جان بو جدعون

Lebanon 24
17-09-2022 | 16:00
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أعلن الممثل الكوميدي جان بو جدعون في تغريدة عبر تويتر أن ابنه ايليا لا يزال في غيبوبة منذ أيام عدة جراء تعرّضه لحادث سير مروّع.

وكتب بو جدعون أمس الجمعة: "ما تسألو ليش غايب عنكن، الله يبعد الضرر عنكن ويحمي ولادكن. إبني الكبير إيليا عمل حادث من ورا العتمة وكميون بنص الطريق مسكرها وما حاطط ولا ضو ولا إشارة. ويحوّي إبني بالعناية صرلو تلات إيام غايب عن الوعي ومكسّر، ووضعو دقيق. شفيعو مارالياس ومار شربل. بشفاعتهن وصلواتكن أكيد رح يوعى".
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واليوم غرّد قائلاً: "إيليا هلق تحت العملية التاني والتخدير العام رغم صعوبة الوضع، بإسمي وإسم العيلة بدي إشكر قلبكن ومحبتكن الكبيرة يللي غمرتونا فيها وصلواتكن ودعواتكن بعتذر ما قدرت رد عليكن ولكن بدي إشكر الجميع من مسؤولين وإعلاميين وفنانين وبإذن الله رجائنا كبير وإتكالنا على الله نطلع من هالكابوس".
 
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