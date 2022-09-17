رسالة مؤثرة من نادين الراسي لشقيقها: يا بطل يا خيي

نشرت الممثلة نادين الراسي عبر خاصية الستوري على انستغرام رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل جورج الراسي وكتبت: وين ما عن جرب اهرب بوجعي منك بلاقي الكل عم يحكي عنك!! كيف يا خيي كيف؟؟ شو حلوة أخبار الناس عنك يا بطل يا خيي. يا حبيب الله يا خيي على كمية الناس اللي بتحبك يا عمري.

Advertisement