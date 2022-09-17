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فنون ومشاهير

رسالة مؤثرة من نادين الراسي لشقيقها: يا بطل يا خيي

Lebanon 24
17-09-2022 | 13:36
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نشرت الممثلة نادين الراسي عبر خاصية الستوري على انستغرام رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل جورج الراسي وكتبت: وين ما عن جرب اهرب بوجعي منك بلاقي الكل عم يحكي عنك!! كيف يا خيي كيف؟؟ شو حلوة أخبار الناس عنك يا بطل يا خيي. يا حبيب الله يا خيي على كمية الناس اللي بتحبك يا عمري.
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