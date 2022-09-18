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فنون ومشاهير
بعد زواج 8 سنوات... فنان شهير ينفصل عن زوجته ليوم واحد ومن ثمّ يعود إليها!
Lebanon 24
18-09-2022
|
11:00
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لم تمر سوى 24 ساعة على إعلان المطرب المصري رامي جمال انفصاله عن زوجته، حتى فاجأ الجميع وأعلن عن عودته إليها من جديد.
القصة التي انطلقت مساء الجمعة، حينما أعلنت ناريمان انفصالها عن زوجها، ونشرت عبر حسابها على "إنستغرام" الأمر، لتؤكد أن الطلاق وقع بعد زواج استمر لـ 8 سنوات، وتمنت له الخير في حياته.
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بدوره توقف رامي جمال عن متابعتها على موقع "إنستغرام"، ولم يعلق على القرار التي أعلنته زوجته، لتأتي المفاجأة الكبرى في اليوم التالي.
وأعلن جمال مساء السبت عن عودته لزوجته، ونشر مقطع فيديو يظهر فيه بصحبة ناريمان، وظهرا وهما يضحكان ثم أكد رامي أن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها علاقة زوجية يرتبط بها الجميع لهذه الدرجة.
(العربية)
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