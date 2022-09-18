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فنون ومشاهير
ما حقيقة إصابة عادل إمام بـ"الزهايمر"؟
Lebanon 24
18-09-2022
|
14:00
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ضجت مواقع التواصل في مصر والعالم العربي خلال الساعات الأخيرة بشائعة تفيد بإصابة النجم المصري الكبير، عادل إمام، بمرض "الزهايمر"، لكن سرعان ما تم نفي هذه الأخبار على لسان شقيق "الزعيم".
وأوضح المنتج عصام إمام أن عادل إمام بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مرض، كما أنه يستعد لفيلم جديد مع نجله الفنان محمد إمام.
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وأشار إلى أن هذه الأخبار مجرد شائعات من أجل "التريند".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاني منها الفنان عادل إمام، من الشائعات، فكثير ما يتردد شائعات حول صحته، ونقله للمستشفى، حتى وصل الأمر، إلى الوفاة.
(سكاي نيوز)
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