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فنون ومشاهير

الأطفال يدفعون الثمن.. تطور جديد بقضية انفصال شاكيرا وبيكيه

Lebanon 24
18-09-2022 | 08:53
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لا يزال انفصال مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن نجمة الغناء الكولومبية شاكيرا، محور اهتمام الصحافة الإسبانية والتي تحدثت مؤخرا عن خلاف بين الطرفين في مفاوضات الطلاق.

وقالت صحيفة "لافانغوارديا " الإسبانية، إن بيكيه ليس سعيدا بشروط طلاق شاكيرا، وأنه غادر غاضبا الاجتماع الأخير مع نجمة الغناء الكولومبية، والذي كان مخصصا لمناقشة مسألة حضانة أطفالهم.
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وأوضحت الصحيفة أن بيكيه يشعر بالإحباط بسبب العقبات التي تضعها شاكيرا في طريق الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الطلاق.

وأشارت "لافانغوارديا " إلى أن اجتماع الطرفين يوم الجمعة الماضي كان متوترا للغاية، رغم إصرار شاكيرا وبيكيه على تجنب وصول قضية حضانة طفليهما إلى أروقة المحاكم.
 
ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد الاثنين بين بيكيه وشاكيرا سيناقش أيضا مسألة حضانة طفليهما ميلان وساشا.
 
(سكاي نيوز عربية)
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