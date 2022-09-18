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فنون ومشاهير

هاني شاكر يهاجم مذيعة مصرية: لم تحترم نفسها

Lebanon 24
18-09-2022 | 16:00
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حالة جدل كبرى أحدثتها صورة للفنان المصري هاني شاكر، ظهر فيها بصحبة واحدة من معجباته، التي لم تصدق أنها تراه أمام عينيها وقامت باحتضانه في وجود زوجته.

نقيب الموسيقيين السابق تعرض لبعض الانتقادات على هذا الموقف، وحاول عدد كبير من المتابعين تحليل الموقف، لكن هناك رأيا أغضب شاكر بشدة ودفعه للتعقيب.
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ونشر شاكر الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "تعقيبا على رأي مذيعة مبتدئة في قناة الشمس، أرفض بشدة أسلوبها في التعليق على مشهد تلقائي يعبر عن مدى حب فتاة في عمر بنتي لفنان تعشقه. لم تره منذ 15 سنة".

وتابع أمير الغناء العربي ليؤكد أن هذه الإعلامية التي لم يذكر اسمها لم تقدر قيمة مشاعر الحب والإعجاب النقي، الذي لا يتعدى كونه حبا وتقديرا من معجبة لفنانها المفضل، بل حولت المشهد لمادة سخرية من هذه الفتاة.
وأوضح شاكر أن المذيعة تعدت حدودها حينما قالت إنه لم يحترم زوجته، ليعلق: "بل على العكس تماما هي (المذيعة) التي لم تحترم نفسها حينما قالت هذه الجملة، فالوطن العربي يعرف مدى حبي واحترامي لزوجتي نهلة في حضورها وفي عدم حضورها، ويعرف أيضا مدى ثقتها في نفسها وفي أنا أيضا".

واختتم شاكر تعليقه قائلا: "للأسف كان تعليقا دون المستوى المهني المطلوب"، لتصبح هذه واحدة من المرات القليلة التي يهاجم فيها شاكر إعلامية مصرية، حيث دائما ما كان يفضل الصمت على الرد.
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