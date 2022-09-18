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فنون ومشاهير

خالد زكي ينهار في وداع زوجته

Lebanon 24
18-09-2022 | 23:00
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ودع الفنان خالد زكي زوجته التي توفيت بعد صراع مع المرض إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة.

وظهر خالد زكي في حالة انهيار تام وانهمرت دموعه لحظة تشييع الجثمان.

وحضر من الفنانين الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين ومنير مكرم عضو مجلس النقابة والفنان شريف خيري والإعلامي عمرو الليثي، فيما غاب عن الجنازة أغلب نجوم الفن.
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وكشف الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد عزاء زوجة الفنان خالد زكي، خلال مشاركته في جنازة الراحلة إن العزاء سيقام يوم الثلاثاء المقبل بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار 3"، والذى عرض رمضان الماضي.
المصدر: لها
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