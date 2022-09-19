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فنون ومشاهير

تغيّر كثيراً.. لؤي علامة يُفاجئ الجمهور بنشر صورة قديمة له شاهدوا كيف كان

Lebanon 24
19-09-2022 | 03:01
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نشر لؤي علامة نجل الفنان راغب علامة صورتين عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على انستغرام.

 

واستعاد لؤي صورة قديمة منذ 4 سنوات وهو يلتقط سيلفي أمام المرآة وصورة التقطها مؤخرا في اليوم نفسه أظهرت التغيير الكبير الذي حصل معه خلال هذه السنوات حيث كان بوزن زائد واليوم أصبح عارض أزياء ويمتلك جسما رياضياً.

 

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ولفت لؤي في تعليقه على الصورة الحديثة إلى انه فخور جدا بما حققه وان كل شيئ في حياته تغير للأفضل، وشكر كل من دعمه ليصل إلى ما هو عليه اليوم.

 

يُذكر ان لؤي أصبح حديث السوشيل ميديا في الفترة الأخيرة بسبب إطلالاته في عروض الأزياء العالمية بملابس وصفت بـ "الغريبة".

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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