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فنون ومشاهير
بعد منع ميريام فارس لحفلها... كيف علّقت لطيفة؟
Lebanon 24
19-09-2022
|
05:00
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بعد زج اسمها في تداعيات الخلاف بين الفنان فارس كرم والفنانة ميريام فارس، كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن تفاصيل مكالمة هاتفية تخص الموضوع.
وقالت لطيفة في تصريح صحافي، إن الفنان فارس كرم تواصل معها للاعتذار عن زجّ اسمها بالخلاف الذي مازال مستمراً بينه وبين ميريام فارس، مؤكدة أنها ليست طرفاً بما جرى لأنها لا تعلم تفاصيل المشكلة كاملة.
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وعن سؤالها حول موقفها من ميريام فارس التي قيل إنها كانت وراء استبعادها من حفل بالسعودية، باللهجة المصرية: "حطاها بدماغها"، أجابت بأنها لا تملك أي معلومات عن الموضوع، مشددة على أنها لا تعارض إحياء حفلة مع أي فنان، ومن عادتها عدم الرد على الإساءة.
وأكدت أن ما من أحد يستطيع منعها من إحياء حفلة في أي مكان.
يذكر أن الفنان اللبناني فارس كرم، كان وجه رسالة للفنانة لطيفة التونسية مليئة بالتقدير والحب بعد أزمته مع ميريام فارس.
المصدر:
العربية
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