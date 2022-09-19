بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. ابنة شقيقة هاندا أرتشيل في صورة من المطبخ

صورةٍ من المطبخ، ظهرت فيها وهي تعد الكعك في الصباح، طمأنت الممثلة التركية غمزة أرتشيل، شقيقة النجمة الشهيرة هاندا أرتشيل، الجمهور على طفلتها الصغيرة بعد إعلان إصابتها بالسرطان.

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وكانت قد أعلنت منذ يومين، عبر خاصية "ستوري"، في حسابها على "إنستغرام"، أن طفلتها إيلين مافي نُقلت إلى المستشفى بعد ملاحظة وجود انتفاخٍ في بطنها، وتبين لاحقاً أن الطفلة صاحبة العامين ونصف العام مصابةٌ بالسرطان، مشيرةً إلى أن طفلتها بدأت بتلقي العلاج. وكانت قد أعلنت منذ يومين، عبر خاصية "ستوري"، في حسابها على "إنستغرام"، أن طفلتها إيلين مافي نُقلت إلى المستشفى بعد ملاحظة وجود انتفاخٍ في بطنها، وتبين لاحقاً أن الطفلة صاحبة العامين ونصف العام مصابةٌ بالسرطان، مشيرةً إلى أن طفلتها بدأت بتلقي العلاج.

ويبدو أن هذا الإعلان جعل محبي هاندا وغمزة في حالة قلقٍ على صحة الطفلة، خصوصاً أن هاندا شديدة التعلق بالطفلة بشكلٍ كبير، ولطالما التقطت معها الكثير من الصور ومقاطع الفيديو، كانت آخرها خلال رحلة إلى اليونان، وهو الأمر الذي جعل غمزة تشارك تلك الصورة لطفلتها من المطبخ، لتؤكد أن الصغيرة بصحةٍ جيدة خلال مرحلة العلاج.