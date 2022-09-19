Advertisement

فنون ومشاهير

كيفانش تاتليتوغ وسر خاتم حرف B

Lebanon 24
19-09-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-991996-637991870728073183.jpg
Doc-P-991996-637991870728073183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد تصدر نسب المشاهدة عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية بفيلمه الجديد "عيد العشاق "؛ يواصل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند عربياً تصوير مشاهد فيلمه الجديد "النداء الأخير إلى إسطنبول" والذي سيجمعه ببيرين سات بطلة العشق الممنوع بعد ما يقرب من 12 عاماً على مسلسلهما الشهير "العشق الممنوع"؛ الذي يُعتبر من أكثر الأعمال التركية مشاهدة في السنوات الماضية.
Advertisement

 مطار نيويورك
قبل ساعات، نشرت العديد من المواقع الإلكترونية التركية صوراً خاصة من كواليس فيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول " والذي سيطل به كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات مجدداً في أول عمل سينمائي يجمعهما عبر شاشة نتفليكس بعد نجاحهما درامياً في "العشق الممنوع" قبل سنوات، وسيجسد كيفانش شخصية شاب يدعى محمد، أما بيرين فستظهر بشخصية الحبيبة سيرين والذي يجمعهما القدر ليعيشا قصة حب قوية ولكن تحدث مؤامرة بينهما تقلب حياتهما.
وقد تم إلتقاط الصور من شوارع نيويورك حيث يتم تصوير معظم مشاهد العمل هناك .

خاتم باشاك
وأثناء التصوير لاحظت عدسات الصحفيين أن كيفانش يرتدي خاتم يطبع عليه حرف  B وهو اول حرف لزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، حيث يحرص كيفانش على إرتدائه خلال الفترة الأخيرة.
 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-09-19
11:00 | 2022-09-19
10:15 | 2022-09-19
09:12 | 2022-09-19
08:00 | 2022-09-19
05:00 | 2022-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website