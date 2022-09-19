كيفانش تاتليتوغ وسر خاتم حرف B

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بعد تصدر نسب المشاهدة عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية بفيلمه الجديد "عيد العشاق "؛ يواصل كيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند عربياً تصوير مشاهد فيلمه الجديد "النداء الأخير إلى إسطنبول" والذي سيجمعه ببيرين سات بطلة العشق الممنوع بعد ما يقرب من 12 عاماً على مسلسلهما الشهير "العشق الممنوع"؛ الذي يُعتبر من أكثر الأعمال التركية مشاهدة في السنوات الماضية.مطار نيويوركقبل ساعات، نشرت العديد من المواقع الإلكترونية التركية صوراً خاصة من كواليس فيلم "النداء الأخير إلى إسطنبول " والذي سيطل به كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات مجدداً في أول عمل سينمائي يجمعهما عبر شاشة نتفليكس بعد نجاحهما درامياً في "العشق الممنوع" قبل سنوات، وسيجسد كيفانش شخصية شاب يدعى محمد، أما بيرين فستظهر بشخصية الحبيبة سيرين والذي يجمعهما القدر ليعيشا قصة حب قوية ولكن تحدث مؤامرة بينهما تقلب حياتهما.وقد تم إلتقاط الصور من شوارع نيويورك حيث يتم تصوير معظم مشاهد العمل هناك .خاتم باشاكوأثناء التصوير لاحظت عدسات الصحفيين أن كيفانش يرتدي خاتم يطبع عليه حرف B وهو اول حرف لزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر، حيث يحرص كيفانش على إرتدائه خلال الفترة الأخيرة.