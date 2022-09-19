بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)

كشفت الاعلامية نضال الاحمدية عن خلافات جديدة ضمن عائلة الفنان الراحل جورج الراسي.

الفيديو الذي نشرته الأحمدية سبّب حالة من الجدل لا سيما وانها وجهت اتهاما مباشرا لأحد أفراد عائلة جورج الراسي مشيرة الى شقيقته.

وقالت نضال في الفيديو أن شقيقة نادين هي من منعت الشاعر طوني أبي كرم من اصدار أغنية "الديو" بين جورج ونادين ووجهت له إنذاراً خطياً وحذرته من التصرف بالأغنية" .

وتابعت أن منظمي "الموريكس دور" كانوا يريدون تكريم جورج هذه السنة، وكان من المقرر أن تستلم نادين هذا التكريم وتغني أغنية الديو التي كانت قد سجلتها معه سابقا انما لم يتم اصدارها".

من جهة اخرى، كشفت نضال ان هذه الوريثة التي تتحدث عنها تحارب نادين منذ سنوات مؤكدة انها لا تقصد اختها راشيل اذ قالت "راشيل كتير طيبة".

وهددت نضال خلال حديثها بكشف جميع الحقائق المتعلقة بالموضوع والمعاناة الكبيرة التي تعيشها نادين، مؤكدة انها تملك وثائق وان "الموضوع خطير جدا.

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وقالت: " مش عيب شو عم يعملوا بـ نادين؟ هيدا كفر"، نشيرة إلى ان الاخيرة تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.

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