Advertisement

فنون ومشاهير

عائلة جورج الراسي في زغرتا وصلاة من أجل راحة نفسه (صور)

Lebanon 24
20-09-2022 | 01:47
A-
A+
Doc-P-992278-637992608231827813.jpg
Doc-P-992278-637992608231827813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 
حضرت عائلة الفنان الراحل جورج الراسي الى مدينة زغرتا في الأمس، حيث تم الاحتفال بالقداس الالهي وصلاة وضع البخور من أجل راحة نفسه في كنيسة سيدة زغرتا الاثرية.
 
يذكر ان الراسي غالبا ما كان يتردد الى زغرتا وله فيها مجموعة من الصداقات.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد رحيل جورج الراسي... ماجدة الرومي تتكفّل بتأهيل "طريق الموت"
lebanon 24
20/09/2022 16:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
lebanon 24
20/09/2022 16:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد لابن الفنان الراحل جورج الراسي يُدمي القلوب.. "انا كتير مبسوط بابي" شاهدوا براءته
lebanon 24
20/09/2022 16:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا-إهدن: نعاني من أزمة مالية
lebanon 24
20/09/2022 16:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24

جورج الراسي

زغرتا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2022-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-09-20
06:42 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
04:30 | 2022-09-20
03:42 | 2022-09-20
02:00 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website