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فنون ومشاهير
عائلة جورج الراسي في زغرتا وصلاة من أجل راحة نفسه (صور)
Lebanon 24
20-09-2022
|
01:47
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حضرت عائلة الفنان الراحل جورج الراسي الى مدينة زغرتا في الأمس، حيث تم الاحتفال بالقداس الالهي وصلاة وضع البخور من أجل راحة نفسه في كنيسة سيدة زغرتا الاثرية.
يذكر ان الراسي غالبا ما كان يتردد الى زغرتا وله فيها مجموعة من الصداقات.
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جورج الراسي
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