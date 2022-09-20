Advertisement

فنون ومشاهير

شاب يرمي الأموال على دنيا بطمة.. وهذا رد فعلها (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-992286-637992639751311218.jpeg
Doc-P-992286-637992639751311218.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعرّضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية، بعد انتشار مقطع فيديو من حفلها الأخير، ظهر فيه شاب وهو يرمي عليها المال خلال تواجدها على المسرح.

 
Advertisement

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصوّر في الحفل، وقد بدت فيه دنيا وهي ترددّ كلمات عن المغرب العربي بينما يقف بقربها رجل يرمي عليها المال.

 

واعتبر الكثير من المتابعين أن هذا التصرف "مستفز"، ولا يليق بها، في حين سخر البعض الآخر من الأمر، معلقين على أنها "بعد الطلاق تتجه لتكون راقصة".

 

في المقابل، دافع بعض المتابعين عن دنيا بطمة، معتبرين أن الشاب أحرجها برميه الأموال عليها ولم تتمكن من منعه، في حين ردّ المعترضون على الأمر بأن هذا التصرف على المسرح غير مقبول، مؤكدين أنها بدت متقبّلة للأمر وراضية به، ولم تمنعه بإرادتها.

 
المصدر: مجلة لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:26 | 2022-09-20
11:29 | 2022-09-20
08:00 | 2022-09-20
06:42 | 2022-09-20
05:00 | 2022-09-20
04:30 | 2022-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website