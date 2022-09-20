شاب يرمي الأموال على دنيا بطمة.. وهذا رد فعلها (فيديو)

تعرّضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية، بعد انتشار مقطع فيديو من حفلها الأخير، ظهر فيه شاب وهو يرمي عليها المال خلال تواجدها على المسرح.

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وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصوّر في الحفل، وقد بدت فيه دنيا وهي ترددّ كلمات عن المغرب العربي بينما يقف بقربها رجل يرمي عليها المال.

واعتبر الكثير من المتابعين أن هذا التصرف "مستفز"، ولا يليق بها، في حين سخر البعض الآخر من الأمر، معلقين على أنها "بعد الطلاق تتجه لتكون راقصة".

في المقابل، دافع بعض المتابعين عن دنيا بطمة، معتبرين أن الشاب أحرجها برميه الأموال عليها ولم تتمكن من منعه، في حين ردّ المعترضون على الأمر بأن هذا التصرف على المسرح غير مقبول، مؤكدين أنها بدت متقبّلة للأمر وراضية به، ولم تمنعه بإرادتها.