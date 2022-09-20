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فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لحادث سير كاد يودي بحياته.. هذه آخر المستجدات الصحية لإبن الممثل جان بو جدعون

Lebanon 24
20-09-2022 | 04:30
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طمأن الممثل جان بو جدعون الجميع على صحة ابنه "إيليا" الذي تعرّض منذ أيام لحادث سير كبير أدخله العناية الفائقة، معلنا انه استيقظ من الغيبوبة وشاكرا كل من اتصل به للاطمئنان وصلى من أجل ولده البكر.

 

وكتب بو جدعون منشورا على حسابه على "فيسبوك" قال فيه: "قلتلو قدّي بتحبني يا بيي ..قللي كتيررررر..

الحمدالله يا رب وعي إبني الكبير إيليا ووعينا من هالكابوس ..مني ومن زوجتي نهلا منشكركن على كل شمعة ضويتوها، على كل صلا تليتوها ،على كل نذر نذرتو على كل قداس قدمتوه على نية إبني إيليا ..بشكر الجميع من كل الطوايف بلبنان لٱخر الدني يللي حملو هم إبني وصلولو وأهالي ضيعتي الطيبين من رئيس بلديتها السيد نعيم أبي درغم والمختار السيد الياس غسطين وخوري الرعية المحترم بسام سعد والرؤوساء الذين تعاقبوا السيد جان أبو سليمان والسيد جورج أيوب ..واسمحولي خص بهالشكر.. مستشفى عين وزين بإدارتها المتفوقة وأطبائها."

 

وتعرض ابن الممثل اللبناني لحادث سير نتيجة العتمة على الطرقات واقفال شاحنة للطريق، كما روى والده.

 

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المصدر: "رصد" لبنان 24
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