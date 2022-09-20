بعدما أعلنت أنّها مصابة بمرض خطير... الفنانة الشهيرة تنشر صورة للدماء تُغطي سريرها: "ادعولي"

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تسببت صورة نشرتها الفنانة منى فاروق عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، في إثارة حالة من القلق الشديد بين جمهورها، خاصة بعد كشفها أخيراً عن إصابتها بمرض خطير.وظهرت منى في الصورة والدماء تغطي سريرها، وعلّقت على الصورة قائلة: "الحمد الله أدعولي"، وهو ما جعل الكثيرين يدعون لها في تعليقاتهم بالشفاء العاجل.ولم تكشف منى عن السبب وراء هذه الدماء المنتشرة في الصورة، واكتفت بتعليقها وهو ما أقلق متابعيها.وكانت قد أثارت الجدل بمقطع فيديو كشفت فيه عن إصابتها بمرض خطير، حيث أكدت أنها مصابة بضيق في الشرايين، مما يعرّضها للإغماء والنزيف.