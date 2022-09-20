أصالة توجّه رسالة خاصة لجمهورها في مصر... ماذا قالت؟

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بدأت الفنانة أصالة نصري التحضيرات لحفلها الغنائي الجماهيري الذي ستحييه في مصر يوم 6 تشرين الأول المقبل بمشاركة الفنان وائل كفوري، تزامناً مع الاحتفالات بنصر أكتوبر العظيم.ونشرت أصالة بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام"، ووجهت من خلاله رسالة الى جمهورها في مصر قائلة: "وطن صوتي وفنّي وانطلاقة حلمي... وطن أهلي وأولادي وصحبتي الغالية وجميع أحبّتي... مصر الحبيبة وعلى مسرح هو الجديد من العراقة الأصيلة رح لاقيكم بها التاريخ وكلي شوق لنغني سوا الجديد واخترت منها جزء وبالسّهرات الجاية بنزيد".واختتمت رسالتها بالقول: "يا ريت تقترحوا عليّ شو من الجديد مشتاقين تسمعوه... اشتقت لكم وبكلّ الحب رح نلتقي".