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فنون ومشاهير
ما هي شروط حسين فهمي لمشاركة النجوم في مهرجان القاهرة السينمائي؟
Lebanon 24
20-09-2022
|
16:00
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وضع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان حسين فهمي، شروطًا خاصة بملاس النجوم الذين سيشاركون في الدورة الـ 44 التي ستنطلق من الـ 13 إلى 22 من تشرين الثاني المقبل.
وقال فهمي إن مهرجان القاهرة دولي، وستتم متابعته بشكل واسع، لذلك يجب على الفنانين في مصر الالتزام بارتداء الملابس الرسمية حتى يكون الظهور ملائما أمام الجمهور.
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وأضاف بأن من لا يلتزم بالزي الذي تم تخصيصه للمهرجان في دورته الجديدة، عليه عدم المشاركة.
(فوشيا)
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