ظهرت ببيجاما من الساتان.. النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي تُثير الجدل بآخر ظهور لها (صور)

أثارت الممثلة التركية مريم اوزرلي الجدل بعدما نشرت مجموعة من الصور خلال احتفالها بعيد ميلاد والدها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت مريم وهي ترتدي بيجاما ساتان مكوّنة من جاكيت وشورت قصير باللون الأبيض ومزيّن بالورود، واحتفلت برفقة والدها ووالدتها وابنتيها وسط اجواء عائلية بسيطة.

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كما نشرت صورة برفقة والدها لوحدهما وعلّقت عليها بقولها: "عيد ميلاد سعيد بابا، نحن نحبك كثيراً.. حفلة البيجاما".