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فنون ومشاهير

ظهرت ببيجاما من الساتان.. النجمة التركية الشهيرة مريم أوزرلي تُثير الجدل بآخر ظهور لها (صور)

Lebanon 24
21-09-2022 | 00:20
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أثارت الممثلة التركية مريم اوزرلي الجدل بعدما نشرت مجموعة من الصور خلال احتفالها بعيد ميلاد والدها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

 

وظهرت مريم وهي ترتدي بيجاما ساتان مكوّنة من جاكيت وشورت قصير باللون الأبيض ومزيّن بالورود، واحتفلت برفقة والدها ووالدتها وابنتيها وسط اجواء عائلية بسيطة.

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A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

 

 
 
 

كما نشرت صورة برفقة والدها لوحدهما وعلّقت عليها بقولها: "عيد ميلاد سعيد بابا، نحن نحبك كثيراً.. حفلة البيجاما".

 

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