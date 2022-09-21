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فنون ومشاهير
عارضة أزياء أكدت علاقتهما.. كيف ردّ آدم ليفين على خيانته زوجته؟
Lebanon 24
21-09-2022
|
05:00
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أصبح مغني Maroon 5 ، ادم ليفين من بين الأسماء الأكثر تداولًا منذ يوم أمس على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن زعمت عارضة الأزياء سمنر ستروه ، أنها كانت على علاقة غرامية مع آدم .
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وبعد هذا الجدل، خرج آدم عن صمته ليردّ عبر انستقرام برسالة قال فيها "لم تكن لدي علاقة غرامية ، ومع ذلك ، تجاوزت الحدود خلال فترة مؤسفة من حياتي".
وذكرت صفحة Page Six التي تعنى بأخبار المشاهير أن مصادرها تواصلت مع سمنر ، التي قالت أن العلاقة حصلت العام الماضي واستمرت لفترة عام ، وهي الفترة المؤسفة التي على ما يبدو يقصدها آدم في رسالته التي أشار فيها إلى أنه أخطأ في التحدث مع أي شخص آخر غير زوجته.
وفي رسالته، تابع آدم: "زوجتي وعائلتي هم كل ما يهمني في هذا العالم.. أن أكون ساذجًا وغبيًا بما يكفي للمخاطرة بالشيء الوحيد الذي يهمني حقًا كان أكبر خطأ يمكن أن أرتكبه على الإطلاق.. لن أفعلها مرة أخرى.. أتحمل كامل المسؤولية.. سوف نتجاوزها.. وسوف نتجاوزها معًا ".
وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع واحد فقط من إعلان زوجته بهاتي أنها تنتظر وصول طفلها الثالث.
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