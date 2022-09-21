آخر ظهور لنادين الراسي يُثير قلق الجمهور.. بدت شاحبة ونحيفة جداً وتُعاني من هذا المرض (صورة)

انتشرت صورة جديدة للممثلة نادين الراسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدت نادين في الصورة بوجه شاحب جداً ونحيفة ما أثار قلق الجمهور عليها.

وكان ابن نادين مارك حدشيتي قد صرّح مؤخرا ان والدته تعاني من مرض فقدان الشهية، حيث أنها لم تتناول الطعام لمدة 8 أيام عقب وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي، وكانت تعيش على مهدئات الأعصاب والأدوية التي تساعدها على النوم حتى تستطيع تخطي كل ما حصل معها في ذلك اليوم.

وأضاف مارك انها تعاني من فقر دم حاد جدًا لكن الفيتامينات التي تتناولها كل 3 ايام مرة تساعدها على تحسين قوّة جسدها أكثر خصوصًا أن ضغطها أيضًا ينخفض بين الحين والآخر.