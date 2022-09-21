خلاف أصالة ومايا دياب إلى الواجهة من جديد.. ماذا قالت الأخيرة؟

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تحدثت الفنانة مايا دياب مرة جديدة خلافها مع الفنانة السورية اصالة، مؤكدةً انها لم تكن هي من نشرة الخبر في الاعلام.وفي التفاصيل، وخلال ردها على اسئلة المتابعين على صفحتها الخاصة عبر "تويتر" سألها احدهم عن الموضوع قائلاً: "انتي يلي حكيتي عن خلافك انتي و اصاله ببرنامج العرافة مع بسمه وهبة وبعدين قلتي تصريح ما بدك تطلعي الخلاف عالعلن !! شو تفسيرك".وردت مايا قائلةً: "انا إنسألت عن الخلاف ما يعني انو حدا مخبرهم مش أنا أعلنت عنه".