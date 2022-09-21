ضبط نجم تركي شهير بوضع حميم مع حبيبته.. وهكذا كانت ردة فعله (صور)

قام النجم التركي الشهير أكين مارت دايماز بمهاجمة الصحافة بعدما قامت بمطاردته خلال سهرته الخاصة جدًا والرومانسية مع حبيبته "ايبكك" وذلك خلال تواجدهما حفل معرض اسطنبول المعاصر.

والتقطت عدسات كاميرا الباباراتزي الثنائي التركي "أكين مرات دايماز" وحبيبته "ايبيك" وهما في وضع حميمي خلال حفل معرض اسطنبول.

وظهر الثنائي وهما يجلسان في أحد الزوايا على الطاولة بينما كانا يحتضان بعضهما البعض بشكل رومانسي ويتبادلان القبل، وبديا في غاية الإنسجام.

ولاحظ النجم التركي وجود الصحافة والتقاط المصوّرين الصور له، مما أثار غضبه بشدة، وقال: "هل يعقل هذا الشيء؟".

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وتابع أكين مهاجمته للصحافة بقوله: "ألم توقفونا قبل قليل والتقطوا الصور لنا معاً؟ لماذا تفعلون الآن هذا الشيء وتقومون بتصويرنا من دون اذننا؟ الحمدلله أن هذه الفتاة التي أتبادل معها القبل هي حبيبتي".

يشار إلى أن النجم التركي كان على علاقة بالنجمة الشهيرة "هاندا ارتشيل" قبل عدة سنوات، حيث أنهما انفصلا بعد مرور اشهر على علاقتهما العاطفية.

(البوابة)