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فنون ومشاهير

في أول ردّ له.. عادل إمام يسخر من شائعة إصابته بالألزهايمر بهذه الطريقة (صورة)

Lebanon 24
21-09-2022 | 14:00
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سخر الفنان المصري الكبير عادل إمام، من الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول إصابته بمرض الألزهايمر والتي جعلته يتصدر الترند خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي.
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وجاء رد عادل إمام الساخر من خلال نشره صورة له من مسرحية "الزعيم" على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بدون أي تعليق عليها، ومكتفياً بالحركة الشهيرة التي يؤديها بوجهه دلالة على الاشمئزاز مما قيل، وهو ما اعتبره محبوه رداً حاسماً على من أشاع خبر إصابته بالألزهايمر.
 


وقد عبّر "الزعيم" من خلال الصورة المنشورة بحسم وصمت أظهر فيه تعبيرات وجهه في مسرحية "الزعيم" وهو يجلس على كرسي الحكم فى مشهد له من المسرحية، بطريقة غير مباشرة وذكية، تحمل كثيراً من المعاني، من خلال نظرة احتقار لمن أطلق هذه الشائعات وغيرها مثل إشاعة نقله للمستشفى، حتى وصل الأمر إلى الوفاة.

يُذكر أن الخبر تم نفيه أيضاً على لسان شقيقه المنتج عصام إمام حيث أوضح أن هذه الأخبار مجرد شائعات من أجل "التريند"، وأن عادل إمام بصحه جيدة، ولا يعاني من أي مرض، ويستعد لتصوير فيلم جديد مع نجله الفنان محمد إمام.
المصدر: لها
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