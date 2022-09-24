بعيداً عن عالم الأزياء... لؤي علامة برفقة والدته جيهان على "السكوتر" في ميلانو! (صور)

بعيداً عن عالم الموضة والأزياء الذين يُعتبران من شغف لؤي علامة، نجل الفنان راغب علامة، نشرت والدته جيهان فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تقود "سكوتر" في شوارع مدينة ميلانو، فيما كان إبنها لؤي معها.

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