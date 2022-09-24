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فنون ومشاهير
والدته لم تعلم بمرضه... هذه كواليس الأيام الأخيرة لهشام سليم
Lebanon 24
24-09-2022
|
14:00
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غموض كبير أحاط بفترة مرض الفنان المصري الراحل هشام سليم، في ظل الإعلان المفاجئ عن إصابته بالسرطان، وهو الأمر الذي لم يعلق عليه أو يتطرق إليه، وقرر أن يختفي حتى صدم الجميع بوفاته.
وأبرز ما ظهر عن تلك الفترة التي مر بها الفنان الراحل، هو ما كشفه الإعلامي المصري محمود سعد، من خلال مقطع فيديو بثه عبر "يوتيوب".
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الإعلامي المصري تحدث عن صداقته القوية بالفنان الراحل، ليتطرق إلى ما حدث في فترة مرض الفنان، حيث كان يحاول الاطمئنان عليه، وقرر أن يجري اتصالا بالفنانة يسرا زوجة شقيق هشام سليم لمعرفة ملابسات الموقف، ومحاولة زيارته.
يسرا أخبرته أن سليم مريض للغاية، وهي لا تعتقد أنه يرغب في استقبال أي زيارة، ونفت أن يكون مقيما بشكل دائم في العين السخنة، أو في مستشفى، بل كان يتواجد في منزله وعائلته إلى جواره.
سعد تحدث عن محاولته الاتصال به في إحدى المرات ولكن سليم لم يرد على الاتصال، وأشار إلى ما أخبرته به يسرا، حيث أكدت له أن سليم كان على علم بكافة تفاصيل حالته الصحية.
لكن الأمر المفاجئ هو أن والدة هشام سليم لم تكن تعلم بمرضه، وذكر سعد أنه لا يعلم ما الذي تم معها حينما تُوفي ابنها، لكن يسرا أكدت للإعلامي المصري أن الوضع الصحي للفنان الراحل كان صعبا للغاية، وبات الأمر منتهيا من الناحية الطبية.
(العربية)
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