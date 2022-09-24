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فنون ومشاهير
الفيلم اللبناني "إلى حيث" يحصدُ جائزة جديدة.. ما هي؟
Lebanon 24
24-09-2022
|
03:18
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فاز الفيلم اللبناني التجريبي القصير "الى حيث" للمخرجة باميلا نصور، بجائزة جديدة، وهي أفضل مونتاج للموسم الكامل في مهرجان "South America Awards"، بعد جولته الواسعة على المهرجانات السينمائية حول العالم.
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وكان سبق ترشيح الفيلم لفوزه بجوائز عالمية متنوعة ميزته بين الأفلام الدولية، علماً أن الفيلم يشكل علامة فارقة من خلال تميزه بإبراز اللغة العربية وأسلوبه الشعري الخاص، فضلاً عن محاكاته ماهية جسد المرأة لمخرجة لبنانية إمرأة من دون حواجز أو خوف.
وكسرت نصور بفيلمها الصورة النمطية للجسد، ونسبت اليه رؤية جديدة يمكن اختبارها بالعين المجردة.
إشارة الى ان الفيلم حصد جوائز متعددة بمراحل سابقة ميزت الإخراج، الصورة، والموسيقى.
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