Advertisement

فنون ومشاهير

مقابل 500 ألف دولار... هشام حداد الى الـ"أم تي في"!

Lebanon 24
24-09-2022 | 04:17
A-
A+
Doc-P-993770-637996154011836133.jpg
Doc-P-993770-637996154011836133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستعد مقدم البرامج هشام حداد للانتقال الى شاشة الـ"MTV" بعد ثماني سنوات أمضاها في محطة الـ"LBCI" حيث كان يقدّم برنامج "لهون وبس".

وأكّد حداد أنه تعاقد  فعليًا مع رئيس مجلس إدارة "mtv" ميشال المر لتقديم برنامجه على شاشته.
Advertisement

وردًا على سؤال حول انتقاله الى محطة كان ينتقدها ويسخر منها قال "ايه وانا كنت انتمي للحزب العوني وبطلت".

ورداً على سؤال "هل صحيح أن مجموع قيمة العقد اكثر من 500 الف دولار وهل وقّع العقد مع محطة المرّ؟"، أجاب أنه "وقّع العقد مع قناة المر وأن مجموعه يصل بعد خمس سنوات الى 500 الف دولار بالاضافة الى أنّ مجموع قيمة العقد أكثر بعد".
 
 
(بصراحة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-09-24
10:00 | 2022-09-24
08:31 | 2022-09-24
08:00 | 2022-09-24
05:00 | 2022-09-24
03:18 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website