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يستعد مقدم البرامج هشام حداد للانتقال الى شاشة الـ"MTV" بعد ثماني سنوات أمضاها في محطة الـ"LBCI" حيث كان يقدّم برنامج "لهون وبس".وأكّد حداد أنه تعاقد فعليًا مع رئيس مجلس إدارة "mtv" ميشال المر لتقديم برنامجه على شاشته.وردًا على سؤال حول انتقاله الى محطة كان ينتقدها ويسخر منها قال "ايه وانا كنت انتمي للحزب العوني وبطلت".ورداً على سؤال "هل صحيح أن مجموع قيمة العقد اكثر من 500 الف دولار وهل وقّع العقد مع محطة المرّ؟"، أجاب أنه "وقّع العقد مع قناة المر وأن مجموعه يصل بعد خمس سنوات الى 500 الف دولار بالاضافة الى أنّ مجموع قيمة العقد أكثر بعد".