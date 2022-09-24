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فنون ومشاهير
ممثل سوري يهاجم محمد رمضان: "فشرت تغني في دمشق"
Lebanon 24
24-09-2022
|
16:00
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هاجم الممثل السوري معن عبد الحق، الفنان المصري محمد رمضان الذي أعلن مؤخراً عن استعداده للقدوم الى سوريا لإحياء حفل غنائي الشهر المقبل.
ونشر عبد الحق عبر صفحته الخاصة على فيسبوك، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يشن هجوماً قاسياً على محمد رمضان، موجهاً له رسالة شديدة اللهجة،قائلاً: "محمد رمضان منبوذ حتى في مصر، وهو منبوذ على مستوى وجدان الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج، كيف له ينال من كرامة وشرف السوريين ويقف في عاصمة المقاومة العربية الوحيدة دمشق".
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وتابع:"فشرت يا محمد رمضان أن تغني في دمشق، فشرت".
المصدر: الجديد
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