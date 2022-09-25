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فنون ومشاهير

قُبلة جريئة بين ممثلين لبنانيين في أحد المسلسلات تُحدث ضجة.. والجمهور غاضب!

Lebanon 24
25-09-2022 | 00:00
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تسببت الحلقة 15 من مسلسل "ستيلتو" الذي يُعرض على قناة "ام بي سي 4" بضجة كبيرة وحالة من الجدل بين الجمهور وذلك بسبب مشهد القبلة بين شخصية "طارق" التي يجسدها الممثل كارلوس عازار وزوجته "جويل" التي تلعب دورها الممثلة ريتا حرب.

 

وظهرت الشخصيتان "طارق" و "جويل" على السرير وخلال حوار لهما تبادلا قبلة رومانسية في مشهد جريء في العمل.

 

وأحدث المشهد جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الجرأة المبالغ بها، والتي لم يعتد الجمهور العربي على رؤيتها.

 

كما رأى بعض المتابعين أن المشهد كان يمكن تجاوزه، وطالب آخرون بأن يراعي نسخ الأعمال التركية التقاليد العربية والشرقية.

 

يُشار إلى أن مسلسل "ستيلتو" هو مأخوذ عن العمل التركي "جرائم صغيرة"، وهو من بطولة العديد من النجوم العرب من بينهم سامر المصري، ديمة قندلفت، قيس شيخ نجيب، كاريس بشار، ندى ابو فرحات، ريتا حرب، كارلوس عازار، وبديع أبو شقرا، ومن تأليف لبنى مشلح، وإخراج إندر إيمير.

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A post shared by Ritaharbريتاحرب (@rita_harb)


 
 

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