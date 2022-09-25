خبر وفاة نادين الراسي ووالدتها ينتشر.. تسجيل صوتي يكشف الحقيقة (فيديو)

انتشر في الساعات الماضية خبر وفاة الممثلة نادين الراسي ووالدتها.

نادين خرجت عن صمتها وهي البعيدة حاليا عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي ونشرت تسجيلا صوتيا كذبت فيه هذه الشائعات وطالبت بعدم تداولها.

وقالت نادين في التسجيل الصوتي: "شو عبيصير بيكفينا وجع حرام انا صرت موجوعة على وجع العالم. ما بقى بدي شوف حدا موجوع لأني كتير موجوعة."

وأضافت: "لازم العالم تروق وتهدا. هالأخبار بتعمل سكري وقلب وبتموت. انا هيك عرفت انو جورج مات. "

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وكان خطيب نادين مجد دعبول نشر مؤخرا صورة لها عبر حسابه على انتسغرام ظهرت فيها بنحافة مفرطة وذلك جراء معاناتها من مرض فقدان الشهية بعد الحادث الأليم الذي تعرض له شقيقها جورج على طريق المصنع والذي أدى إلى وفاته.