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فنون ومشاهير

عادل إمام يخرج عن صمته بشأن شائعة إصابته بـ "الزهايمر"

Lebanon 24
25-09-2022 | 11:00
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طمأن الفنان المصري الكبير عادل امام الجمهور على صحته، بعد كثرة الشائعات التي تم تداولها مؤخراً، وما تردد عن إصابته بمرض "الزهايمر".
 
 
وقال عادل امام في حديث لـ ET بالعربي:  "ده كل شوية يطلع إشاعات يعني إيه، وكويس انه الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش".
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ووجه عادل إمام رسالة إلى جمهوره، أكدّ فيها أنه بصحة جيدة "مافيش حاجة أنا كويس والحمدالله".
 
وتحدث عادل إمام عن جديده في المرحلة المقبلة، وحول استعداده لفيلم "الواد وأبوه"، وقال: "لا لسة شوية وهنبتدي هو في طور الكتابة حاليًا".
 
وكان المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام أن عادل سيعود إلى السينما قريبا بفيلم جديد يحمل عنوان "الواد وأبوه" من تأليف صلاح الجهيني وإخراج رامي إمام.
 
المصدر: "ET بالعربي"

 
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